Spinazzola al Napoli, un azzurro dice addio per sempre

Calciomercato Napoli - Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione della SSC Napoli targata Antonio Conte. Ad inizio settimana prossima ci sarà infatti il raduno degli azzurri al centro tecnico di Castel Volturno a cui seguirà poi la partenza l'11 luglio direzione Dimaro.



Conte vorrà avere al più presto a disposizione anche i nuovi acquisti, e dopo Rafa Marin a cui mancano solo le visite mediche e la firma sul contratto, c'è un altro giocatore in procinto di vestire la casacca azzurra.



Si tratta di Leonardo Spinazzola, laterale sinistro ex Juve e Roma. L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla trattativa:



"Spinazzola sulla fascia e poi Buongiorno, è questo il piano del direttore sportivo Giovanni Manna. Conte ha fretta di cominciare, il suo Napoli sta nascendo ufficialmente. Il romanista dovrebbe sostituire Mario Rui che tornerà in Portogallo".