Spalletti valuterà Gaetano in ritiro, quattro club interessati a lui

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ritaglia ampio spazio al calciomercato del Napoli, tra possibili arrivi e partenze. Dal quotidiano si legge:

Gaetano, impegnato con la Nazionale Under 21, sarà valutato durante i ritiri. Spalletti lo osserverà con attenzione e, in relazione anche alle eventuali uscite, si capirà anche quanto spazio potrebbe riuscire a strappare. Se il Napoli dovesse decidere per un prestito, ci sono già quattro società pronte: il Torino e il Sassuolo in serie A, il Parma e il Genoa in B.