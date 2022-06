Spalletti pretende chiarezza! Tuttosport: tre casi danno pensieri, Fabian rischia lo 'stile Milik'

I mancati rinnovi con Insigne, Ghoulam e Mertens, le incertezze di Koulibaly e le indiscrezioni intorno a Osimhen hanno indotto Luciano Spalletti a chiarire alcuni concetti, come racconta Tuttosport.

Non è che Spalletti sia andato in escandescenze: ha solo, e legittimamente, preteso chiarezza intorno agli obiettivi:

“Una correttezza sempre doverosa, ancor più verso una tifoseria già incline di suo a confondere aspettative con realtà. Insomma, il tecnico ha parlato chiaro.

Il fatto è che lo stesso Spalletti ha sempre sostenuto che per migliorare serve continuità di lavoro e non sarà semplice sostituire la “vecchia guardia”, tanto più che si rincorrono anche le voci su offerte per Osimhen e Fabian, con in più per lui un caso incombente: se non rinnova rischia di finire fuori rosa, in “stile Milik”.

E poi c’è la grana portiere: Spalletti spinge per Ospina e il club si è ormai convinto a tenere Meret affidando il posto di vice a Sirigu”