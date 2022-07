Spalletti non vuole Acerbi, è troppo vecchio! Il Napoli punta tutto su Kim Min-Jae o Cissé

No ad Acerbi, l'età non convince Spalletti! Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, l'allenatore del Napoli avrebbe espresso il suo dissenso all'ipotesi di acquistare il difensore Francesco Acerbi per occupare il posto in difesa lasciato vacante dall'addio di Kalidou Koulibaly.

Acerbi non convince Spalletti

Calciomercato Napoli. L'ipotesi Acerbi non convince Spalletti, che lo reputa troppo vecchio. Classe 1989, Acerbi ha ormai 31 anni d'età e viene considerato troppo maturo per guidare la difesa del Napoli nei prossimi anni. Allo stesso tempo, però, l'obiettivo del Napoli è quello di trovare un difensore abbastanza esperto e di spessore per rimpiazzare Koulibaly e dunque le mire del club si stanno concentrando su Kim Min-Jae, difensore sud-coreano del Fenerbahce, classe 1996.

Kim Min-Jae al Napoli?

Kim Min Jae

Il problema principale per Kim Min-Jae al Napoli è rappresentato dal costo del cartellino. Il Fenerbahce non ha intenzione di fare sconti e richiede il pagamento per intero della clausola rescissoria, pari a 20 milioni di euro. Ecco perché il Napoli vaglia anche le alternative e di recente ha preso quota anche il nome di Pape Abou Cissé, difensore senegalese, compagno di squadra di Koulibaly in Nazionale, che attualmente gioca all'Olympiacos, in Grecia.