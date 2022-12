Spalletti: "Kim resta a Napoli! Non può andare via, vi spiego anche perché" | VIDEO

Calciomercato Napoli, Spalletti risponde ai rumors su Min-Jae Kim, ormai da tempo accostato insistentemente al Manchester United. In conferenza stampa alla vigilia di Napoli Crystal Palace, l'allenatore del Napoli ha risposto così a chi gli chiedeve del futuro del difensore coreano.

Risposta da brividi: "Futuro di Kim Min Jae? Ci sono probabilmente delle città che hanno più blasone a livello di club calcistico, ma che hanno meno blasone a livello di passione per il calcio dei tifosi napoletani: quando uno è arrivato a contatto con questa passione qui, diventa dura poi la situazione da confrontare anche con club di campionati più importanti, come la Premier League ad esempio. Io la vedo dura, che Kim Min Jae possa lasciare il Napoli: si trova talmente bene dentro la squadra, in questa città, è talmente adatto al nostro modo di essere, lui con la sua esecutività e la sua tranquillità, con la sua professionalità, che mi sembra sia il posto giusto per lui".