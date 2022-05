Spalletti chiede la riconferma di Ospina! Gazzetta: dal portiere è arrivata una richiesta

Luciano Spalletti chiede la riconferma del 33enne colombiano David Ospina in scadenza di contratto. La società ancora ha fatto solo qualche timido passo, come racconta la Gazzetta dello Sport.

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti chiede la riconferma di Ospina in porta, come racconta il quotidiano

"Il problema di base è economico, perché Ospina chiede almeno la conferma dell’attuale contratto, con 2 milioni netti di ingaggio. Una spesa che però sarebbe stavolta più alta al lordo per il club che sul rinnovo non potrebbe più applicare le detrazioni fiscali previste nel decreto crescita e sfruttate nel contratto stilato nel 2019, dopo il riscatto del cartellino dall’Arsenal. Ma ci sono i margini per discutere, servirà probabilmente anche l’intervento diretto del presidente Aurelio De Laurentiis, che potrebbe risultare decisivo. Ospina a Napoli sta bene ed è motivato ancora a restare"