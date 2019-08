SPAL, Semplici conferma: "Fares tratta con Inter ed Atalanta"

Calciomercato Napoli - Leonardo Semplici ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

"Da quello che so, Fares tratta con altri club, potrebbe andare all’Inter o all’Atalanta. Spero almeno di riavere Bonifazi. Uno che tra due-tre anni lotterà per vincere lo scudetto. Lazzari scommetto che andrà in Nazionale. Lo aspetto in azzurro perché sono sicuro che anche alla Lazio farà benissimo. Petagna all’Atalanta aveva segnato 4 gol. Gli ho cambiato testa e movimenti. L’ho convinto delle sue potenzialità. È arrivato a quota 16"