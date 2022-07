Sotto traccia il Napoli ci prova per Dybala ma la mossa più forte l'ha fatta la Roma

Calciomercato, al centro dei desideri di alcuni club c'è il colpo ad effetto che porta il nome di Dybala. L'edizione odierna di Repubblica Roma fa il punto della situazione sul futuro del campione argentino

La pista che porta all’Inter rimane assolutamente praticabile, ma i nerazzurri devono prima fargli posto per tesserarlo: l’obiettivo di Marotta rimane quello di cedere almeno uno tra Dzeko e Sanchez.

Il Napoli, al netto delle smentite di rito del ds Giuntoli, ci sta provando sotto traccia ma la mossa più tangibile l’ha fatta la Roma, con l’incontro di qualche giorno fa. José Mourinho spinge forte per avere Dybala, Pinto sta provando a fare tutto il necessario per ricavare il budget necessario per coprire l’ingaggio della Joya. La voglia c’è, certo. Ma per ora manca ancora qualche incastro per arrivare a vedere Zaniolo e Dybala a maglie invertite.