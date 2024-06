Sostituto Osimhen, svelata l'agenda di Manna: c'è un favorito

Calciomercato Napoli - Arrivano novità di calciomercato da Tuttomercatoweb che riguardano la scelta del nuovo bomber per il Napoliche è in cerca di un giocatore in quel ruolo che possa prendere il posto di Victor Osimhen destinato a partire.

Calciomercato Napoli: sostituto Osimhen, i nomi

Serviranno 120 milioni per lasciar andare Victor Osimhen che sembra destinato ad una nuova avventura lasciando Napoli e con il nuovo giovane ds Giovanni Manna che nell'agenda ha diversi nomi: ad oggi Dovbyk del Girona è avanti ai vari David, Lukaku e Gimenez, poi tutti gli altri reparti.