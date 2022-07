Sostituto di Koulibaly, nelle idee di Giuntoli c’è Min Jae Kim ma spunta anche Lacroix

Il Corriere del Mezzogiorno dedica ampio spazio alla probabile partenza di Koulibaly ma al tempo stesso prende in esame le mosse del Napoli per sostituire il difensore senegalese

Il Napoli è chiamato a cautelarsi per l’eventuale partenza di Koulibaly e vaglia i possibili sostituti. Nelle idee del direttore sportivo c’è sin dalla scorsa sessione invernale il nome di Min Jae Kim, difensore del Fenerbahce che, però, è anche nel mirino del Tottenham e del Rennes. Ramadani sta dialogando con il Napoli di Milenkovic che ha con la Fiorentina il contratto in scadenza a giugno 2023. Nella lista dei profili graditi c’è anche Lacroix del Wolfsburg mentre è ormai ad un passo l’acquisto di Ostigard per 5 milioni più 4 di bonus.