Sostituto De Rossi, TMW: ecco il nome caldissimo per la panchina della Roma

Clamoroso esonero di Daniele De Rossi in casa Roma, ma chi prenderà ora il suo posto? Una notizia che sorprende non solo per gli appena 4 turni passati seppur non soddisfacenti, ma anche per il recente contratto rinnovato fino al 2027 per il tecnico subentrato a José Mourinho lo scorso anno.

Sostituto De Rossi, chi si siederà sulla panchina della Roma?

Secondo le ultimissime di Niccolò Ceccarini su TMW, il nome caldo al momento è Massimiliano Allegri attualmente libero e per il quale ci sono stati già i primi approcci in queste ore: ci sarebbero stati contatti anche con Stefano Pioli il quale però è destinato a sbarcare in Arabia Saudita per guidare Al-Nassr. Possibile così che sia il tecnico toscano, il quale ha una voglia matta di tornare in pista, il designato.