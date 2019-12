Sorpresa Napoli, chieste informazioni alla Spal per Igor: su di lui c'è anche l'Atalanta, la situazione

Calciomercato Napoli - Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe chiesto informazioni alla Spal per il difensore Igor. Ecco cosa si legge nel dettaglio della rosea a tal riguardo: "Poi, oltre a quello di Paloschi, potrebbero concretizzarsi altri addii pesanti. Le partenze di Igor e Kurtic non sono da escludere. Per il difensore brasiliano hanno chiesto informazioni Atalanta e Napoli. Per il centrocampista sloveno ci sono interessamenti di Parma e Genoa. Blindato Petagna. Assicurati gli introiti partirebbe la caccia ai rinforzi"