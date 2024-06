Calciomercato, sorpresa Dries Mertens: niente ritiro quest'estate per l'attaccante belga. Alla fine l'ex attaccante del Napoli ci ha ripensato e non appenderà gli scarpini al chiodo come ha seriamente valutato di fare in questi mesi.

Calciomercato, Mertens rinnova col Galatasary: ritiro rinviato

"Dries Mertens firma un nuovo contratto con il Galatasaray fino a giugno 2025 e poi pensa di ritirarsi, lasciando il calcio professionistico alla fine della prossima stagione", annuncia l'esperto di mercato Fabrizio Romano.