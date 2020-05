Sondaggio Napoli per Ferràn Torres del Valencia: le super richieste dell'entourage hanno chiuso ogni discorso sul nascere [ESCLUSIVA]

Non è un mistero che il Napoli stia cercando un esterno offensivo in grado di poter giocare su entrambe le fasce. Sono tanti i profili che Giuntoli sta seguendo da molte settimane. Si è parlato di Boga, Orsolini ed il brasiliano Eeverton del Gremio. Tuttavia nelle ultime ore è venuto fuori un retroscena inedito di mercato. Gli azzurri hanno sondato il Valencia per il talento Ferràn Torres, autentico gioiellino della squadra allenata da Celades. Il calciatore ha un contratto in scadenza tra una stagione ed una clausola da 100 milioni che però potrebbe dimezzarsi nella prossima sessione di calciomercato. Motivo? L'entourage ha fatto sapere di non essere disposto a rinnovare il contratto aprendo di fatto ad una cessione. Le richieste elevate e la voglia di giocare a tutti i costi la Champions League hanno di fatto spento subito l'idea Napoli che è dunque nata e morta nel giro di qualche ora. Ferran Torres è entrato nel mirino dei più grandi club europei pronti a contenderselo a suon di milioni.

