Sokratis-Napoli, pronto un biennale con opzione! Definito anche l'ingaggio, la situazione attuale con l'Arsenal

Mercato Napoli le ultime notizie, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno prova a fare il punto della situazione sul reparto difensivo

"Si lavora in attesa che il mercato risolva i suoi intrighi, il Napoli ne ha tanti: il primo riguarda Koulibaly, s’attende il rilancio del Manchester City, i colloqui con Ramadani sono costanti anche per definire la situazione di Maksimovic. Sokratis sta trattando la rescissione con l’Arsenal, poi sarebbe pronto per firmare un biennale con opzione per il terzo anno a 2,5 milioni a stagione. Tra i nomi del post Koulibaly c’è anche Jason Denayer, difensore belga del Lione che ha avuto contatti con Mertens durante gli impegni in Nazionale".