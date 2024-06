Calciomercato Napoli, sarebbe l’Atlético Madrid a essere in pole per Artem Dovbyk: lo annunciano i colleghi di SkySportDE.

Mercato Napoli, Atlético in pole per Dovbyk

Secondo quanto riferito dall’emittente tedesca, il club spagnolo sarebbe avanti perché forte di un accordo col giocatore per il trasferimento. Resta comunque in corsa anche il club partenopeo anche se il giocatore - dalla clausola da 40 milioni di euro - sembrerebbe propenso a restare in Spagna.