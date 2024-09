Calciomercato Napoli - Nicola Zalewski ha rifiutato un'altra offerta del Galatasaray. Anche se i turchi aveva raggiunto un accordo con la Roma, il giocatore alla fine ha deciso di voler onorare il contratto a Roma che è in scadenza nel 2025 e ora non si allena col club giallorosso. In inverno potrà firmare con chi vorrà da svincolato per la prossima stagione.