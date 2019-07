Sky - Veretout non convocato dalla Fiorentina per la tournée americana, in corso l'incontro tra la Viola ed il Milan

Jordan Veretout è sempre più lontano da Firenze. La Fiorentina, infatti, non ha convocato il mediano francese per la tournée americana, a testimonianza del fatto che il giocatore è ormai al passo d'addio. Stando a quanto raccolto da Sky Sport, a tal proposito è in corso proprio in questi istanti un incontro tra Pradé e Barone, i due dirigenti di punta della Viola, ed il Milan per cercare di trovare una quadra. Nel pomeriggio, poi, il club toscano incontrerà anche la Roma per vedere alla fine chi la spunterà in questa corsa a due. A questo punto il Napoli, che tanto a lungo lo ha seguito, sembra essere di fatto fuori dai giochi.