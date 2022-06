Sky - Valencia, Gattuso vuole Politano ma prima il club deve cedere

Gennaro Gattuso ha iniziato da poche settimane la sua nuova avventura in Liga sulla panchina del Valencia. L'allenatore ex Napoli sta iniziando a ragionare insieme al club su come rinforzare la rosa. In particolare, vuole Matteo Politano.

Il Valencia vuole Politano

Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio:

"Il nuovo allenatore del Valencia continua insiste per Matteo Politano. Ci sono stati di recente dei nuovi contatti tra le parti in causa, ma il club spagnolo dovrà prima fare delle cessioni per poter sperare di portare l'esterno d'attacco classe 1993 alla corte di Gattuso".

