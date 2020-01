Sky - Ultimo allenamento per Gaetano a Castel Volturno, andrà in prestito alla Cremonese

Francesco Modugno, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato, trasmissione televisiva in onda su SkySport 24. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Oggi ultimo allenamento per Gaetano, ceduto in prestito secco alla Cremonese".

Gaetano alla Cremonese in prestito

Gianluca Gaetano lascia il Napoli in prestito per cercare continuità e soprattutto minutaggio prezioso per migliorare. Si trasferisce in prestito secco alla Cremonese, squadra che ha sfidato gli azzurri in quel di Dimaro e già in quella circostanza hanno notato le qualità del centrocampista.