Massimo Ugolini, collega di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il vecchio agente di Osimhen cercherà di far valere i suoi diritti per le commissioni ma la cosa non toccherà al Napoli. La cosa potrebbe rallentare un po' la trattativa che comunque procede. De Laurentiis ha accettato i tempi richiesti dal giocatore per prendere la sua decisione così come anche il Lille ha mantenuto i patti con gli azzurri nonostante altre offerte ricevute per il giocatore".