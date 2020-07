Sky, Ugolini: "Con Osimhen e Boga il Napoli continuerà a crescere, il nigeriano è stato fortemente voluto da Gattuso"

Notizie Calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Gattuso deve tenere tutti a buon livello in vista del Barcellona. Da valutare Lobotka che non ha convinto nelle ultime uscite. Sassuolo ottimo banco di prova perchè è una squadra che gioca come il Barcellona e proverà a fare la partita. Il Barcellona parte da un risultato di vantaggio rispetto agli azzurri e per questo sarà una partita complicata. Non dimentichiamo che comunque Sassuolo e Barcellona appartengono a due pianeti diversi e che il Napoli deve mostrare qualcosa in più rispetto alle ultime partite. C'è anche da tenere conto che il Napoli non ha mai sbagliato i grandi appuntamenti in questa stagione. Gattuso ha trasmesso il suo stile ereditando una situazione complicata, ha reimpostato la squadra partendo da zero e inserendo nuovi giocatori che sono fondamentali. La strada è quella giusta e sono convinto che con l'arrivo di Osimhen, magari Boga e altri innesti il Napoli potrà crescere ulteriormente. Azzurri in dirittura d'arrivo per il nigeriano che tanto voleva Gattuso. Milik parla con la Juve da mesi, ma i bianconeri devono parlare con il Napoli. E' un attaccante che ha mercato e se non dovesse andare alla Juventus, ci sono anche Roma e Milan a cui piace tanto".