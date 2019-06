Sky - Tutto fatto per Sarri alla Juventus, accordo raggiunto sull'indennizzo da pagare al Chelsea. Già scelto il vice

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato del Napoli nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ci siamo per Sarri alla Juve. Siamo alla parte finale dell’accordo tra il Chelsea ed i bianconeri, sarà pagato un indennizzo più basso rispetto ai sei milioni previsti dal contratto. L’accordo è stato raggiunto grazie al rapporto buono tra le parti, Paratici ha incontrato Marina di persona. Se tutto andrà come penso, già domani Sarri risolverà il contratto con il Chelsea firmando un triennale. Sarri ha scelto come vice Martusciello”.