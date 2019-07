Sky - Tutto fatto per Elmas al Napoli, Ancelotti vuole portarlo in tournée

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky Sport 24” nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Elmas arriverà nelle prossime ore in Italia, a Roma, per le visite mediche. Risolti gli ultimi dettagli, il giocatore andrà al Napoli per 16 milioni più bonus e da quel che ci risulta non ci sarà una percentuale riconosciuta al Fenerbahce in caso di futura cessione. Domani sera o dopodomani si aggregherà ai compagni in ritiro e l’intenzione di Ancelotti è di portarlo in torunée”.