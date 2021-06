Notizie calcio. Gianluigi Donnarumma è ad un passa dal diventare un nuovo giocatore del Psg. A riportare le ultime news su Twitter è il giornalista di Sky SportFabrizio Romano:

"Confermate per domani mattina le visite mediche a Firenze per Gianluigi Donnarumma nuovo portiere del Paris Saint-Germain, contratto da firmare fino al 2026. Accordo fatto. Il Psg aspetta che il nuovo allenatore dell'Everton decida su Moise Kean - Leonardo lo vuole ancora in prestito".