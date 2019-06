Sky - Torino, idea Verdi al fianco di Belotti: trattativa complicata col Napoli, ma c'è l'ok dell'esterno

Il nome di Simone Verdi per il calciomercato in entrata del Torino è più che un'idea. L'attaccante, 21 presenze e 3 gol a Napoli, non ha infatti un futuro del tutto delineato con Ancelotti e potrebbe quindi lasciare dopo un solo anno gli azzurri per tentare una nuova esperienza. Come rivela Gianluca Di Marzio, collega esperto di mercato di Sky Sport, Verdi è un'idea concreta del Torino:

"Per Mazzarri, il giocatore sarebbe una spalla ideale per Belotti ed è per questo che nelle scorse ore è stato fatto il suo nome tra gli obiettivi più importanti per il reparto offensivo. Il discorso tra Torino e Napoli non sarà però semplice: sia con Cairo, sia con De Laurentiis le trattative risultano spesso molto complicate, oltre al fatto che già in passato le due parti hanno avuto qualche problema a portare a termine delle operazioni come quella di Maksimovic. Al giocatore (che il Napoli pagò 25milioni di euro per acquistarlo dal Bologna), però, non dispiace l'idea di tornare a Torino e riavvicinarsi alla sua Milano dove si trova la famiglia e possono inoltre favorire i buoni rapporti tra la società piemontese e l'agente di Verdi, Branchini, che nella squadra di Mazzarri gestisce anche Salvatore Sirigu".