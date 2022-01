Sky Sport Uk - Wijnaldum pronto al trasferimento: c'è l'Arsenal

Ultimissime di calciomercato da Sky Sport Uk con il trasferimento di Wijnaldum all'Arsenal.

Com'è già emerso nelle scorse ore l'Arsenal avrebbe messo nel mirino Georginio Wijnaldum del PSG come obiettivo per il centrocampo. Secondo quanto riportato da SkySports UK l'olandese avrebbe aperto le porte alla possibilità di un approdo ai Gunners. Wijnaldum (31) è arrivato la scorsa estate al PSG a parametro zero dopo l'addio al Liverpool senza però riuscire ad imporsi come un titolare indiscusso della formazione di Pochettino nonostante le 25 presenze, i 3 gol e i 2 assist messi a referto.