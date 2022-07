Sky Sport Uk - Valzer difensori, anche il Manchester City di Guardiola su Koulibaly

Calciomercato Napoli - Arriva l'annuncio di calciomercato da Sky Sport Uk riguardo il possibile futuro di Kalidou Koulibaly che lascerebbe il Napoli per una nuova squadra. C'è anche il Manchester City in corsa.

Napoli: futuro Koulibaly, c'è anche il Manchester City

Anche il Manchester City potrebbe partecipare presto al valzer dei difensori che in Europa vede già coinvolte Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Chelsea, Barcellona, Siviglia, Juventus, Inter e Napoli. Come riportato da Sky Sports UK, in caso di cessione dell'olandese Nathan Ake al Chelsea, i Citizens dovranno infatti cercare sul mercato un sostituto per non lasciare sprovvisto il reparto arretrato di mister Guardiola. A questo punto è probabile che anche Pep Guardiola s'interessi a Kalidou Koulibaly, per il quale c'era già stato qualcosa nelle ultime finestre di mercato.