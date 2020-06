Sky Sport UK - Sfuma la pista Liverpool per Koulibaly: troppa la differenza tra le parti

Ultime notizie mercato Napoli - E' ancora tutto da scrivere il futuro di Kalidou Koulibaly. Il senegalese, infatti, potrebbe salutare Napoli questa estate ma la valutazione che ne fa De Laurentiis spaventa in maniera del tutto inevitabile tutte le potenziali pretendenti. A tal proposito, arrivano delle notizie incoraggianti dall'Inghilterra per tutti i tifosi partenopei. Stando a quanto riportato da Sky Sport UK, il Liverpool, in caso di addio di Dejan Lovren, dovrà intervenire sul mercato per regalare a Klopp un centrale difensivo ma nell'intenzione dei Reds la cifra da spendere sarebbe intorno ai 60 milioni di euro, mentre il Napoli per l'ex Genk ne chiede circa 90. Da depennare, dunque, a queste condizioni il nome del Liverpool dalla lista delle squadre che ci proveranno per Koulibaly nei prossimi mesi.

