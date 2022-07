Sky - Sostituto Koulibaly, Acerbi piace a Spalletti mentre Kim ha costi alti: la situazione

Calciomercato Napoli - Dopo l'addio di Koulibaly volato a Londra per firmare col Chelsea, il Napoli ha come priorità sul mercato quella di sostituire il centrale senegalese. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, gli azzurri stanno facendo di tutto per prendere Kim del Fenerbahce, col il giocatore che preferisce il club azzurro. Il coreano costa 20 mln e guadagna 2,2mln di euro.

Il Napoli sta cercando di capire se può riuscire a prenderlo, in alternativa c’è la soluzione Acerbi che ha attualmente quotazioni molto. Sul laziale Spalletti potrebbe dare il suo ok, visto che il difensore ha lavorato un anno con Sarri ed è anche un centrale molto tattico pronto a guidare la difesa del Napoli.