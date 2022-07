Sky - Solbakken-Napoli, niente visite mediche: ecco perché oggi è stato in Italia

Calciomercato Napoli - Rumors per Ola Solbakken in azzurro. Alla base di tali indiscrezioni ci sono soprattutto delle presunte visite mediche sostenute oggi a Villa Stuart, ma SkySport smentisce. Il giocatore - riferisce l’emittente - è stato in Italia in queste ore ma non per formalizzare col Napoli.

Ecco quanto si legge dal sito di Gianluca Di Marzio: