Ultime notizie mercato Napoli – Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Si continua a lavorare sotto traccia tra Napoli e Roma per chiudere lo scambio che porterebbe Milik in giallorosso ed Under in azzurro. La concretizzazione di questa operazione libererebbe Dzeko ma non è detto che questo infortunio di Zaniolo non possa cambiare le strategie dei capitolini”.