Sky - Icardi si prenderà una settimana di tempo prima di decidere il suo futuro

Luca Marchetti, collega di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato del Napoli:

"Per Icardi bisogna essere bravi e fortunati. Bisogna essere al momento giusto al posto giusto come per Lozano. Il Napoli ha tanti giocatori in uscita che gli possono far guadagnare un bel tesoretto. Quindi è vero che spenderà 42 milioni per Lozano, James verrebbe in prestito quindi non inciderebbe subito sul bilancio. Se icardi dovesse arrivare al Napoli, potrebbe far cambiare le gerarchie in attacco aprendo a qualche cessione che attualmente non è in programma. Dall'entourage di Icardi filtra che il giocatore vorrebbe restare all'Inter o al massimo alla Juventus e che si prenderà un'altra settimana di tempo".