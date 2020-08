SKY - Entro giovedì l'incontro con la Roma, prosegue la trattativa per lo scambio Under-Milik: ecco la richiesta del Napoli

Ultime calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso di Calciomercato - L'Originale. Ecco quanto evideniato da CalcioNapoli24:

"Juve? Dzeko resta la primissima scelta di Pirlo, nel giro di 48 ore si capirà se l'operazione si potrà fare. Non dipende più nemmeno dalla Roma, dipende dall'incastro Under-Milik: i giallorossi non cedono Dzeko fin quando non hanno la certezza di prendere il polacco. E la trattativa fra Napoli e Roma non è ancora arrivata ad un'intesa: ci sarà un incontro fra mercoledì e giovedì. Il Napoli chiede Under, Riccardi e 20 milioni di euro per cedere Milik: la Roma ha risposto che la valutazione è esagerata, sono disposti a dare 10 milioni di euro di conguaglio".