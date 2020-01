Sky - Sampdoria, problemi per Tonelli del Napoli: i blucerchiati si cautelano con Masiello

Ultimissime calcio Napoli - Nuovi rinforzi in difesa: è questa una delle priorità del mercato invernale della Sampdoria, che continua a lavorare per regalare presto nuovi elementi a Ranieri anche dopo l’addio di Murillo al Celta. La trattativa con il Napoli per riportare Tonelli in blucerchiato non si è ancora definitivamente sbloccata (tra i due presidenti non è stato ancora raggiunto l’accordo) e allora la Samp si guarda intorno.

Proprio in queste ore, infatti, la Sampdoria ha chiesto all’Atalanta Andrea Masiello, difensore classe 1986 (7 presenze in campionato, 4 in Champions e 1 in Coppa Italia fino a questo momento): se l’affare Tonelli non dovrebbe sbloccarsi, allora la trattativa per il calciatore dell’Atalanta potrebbe decollare.