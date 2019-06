Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Calciomercato – L’originale”, trasmissione in onda su Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Incontro tra il Milan e Mario Giuffredi, agente di Veretout e Mario Rui ma la Roma vuole stringere i tempi per il centrocampista francese e potrebbe muoversi già in settimana per bruciare la concorrenza. Al momento i giallorossi sono in vantaggio”.