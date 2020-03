Sky - Rivoluzione Napoli, via quattro attaccanti a fine stagione! Boga obiettivo numero uno

Calciomercato Napoli - Nonostante il campionato sia in stand-by, la SSC Napoli approfitta della pausa forzata per riorganizzare le idee. Si riparte da Gennaro Gattuso, pronto a formalizzare un rinnovo atteso oramai da settimane. Lo stesso vale per Piotr Zielinski.

Boga

Ultimissime mercato Napoli - Rivoluzione azzurra a fine stagione

Come riportato da Sky Sport, il club partenopeo, dopo essersi assicurato già Andrea Petagna, è alla caccia di Jeremie Boga, classe 1997 del Sassuolo. Restano in uscita Jose Maria Callejon ed Arek Milik, destinati a lasciare l'azzurro al termine della stagione. Stesso discorso vale per Llorente e Younes. Verso l'addio anche Allan e Ghoulam: in tutto, si tratterebbe di oltre 30 milioni lordi di ingaggio in meno. Ago della bilancia, in questo senso, il futuro di Koulibaly. Il senegalese è il giocatore più pagato della rosa (12 milioni l'anno) ed è accerchiato dalle sirene di mercato dei top club così come Fabian Ruiz. Nessuna offerta al momento, solo il forte interesse: ma è chiaro che con queste premesse, se qualcuno dovesse bussare con insistenza e una valigia piena di euro al cancello di Castel Volturno i due potrebbero partire sul serio. Il Napoli aspetta e lavora per il futuro.