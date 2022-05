Sky - Rinnovo Fabian, il Napoli offre la clausola per non perderlo gratis! La risposta dello spagnolo

La presentazione del ritiro di Castel di Sangro (dal 23 luglio al 6 agosto) è stata l’occasione per fare il punto sul mercato del Napoli. Il club è al lavoro per risolvere la questione relativa al rinnovo di Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo è in scadenza nel 2023 e il suo futuro è tutt'altro che definito.

Rinnovo Fabian, offerta Napoli

Secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul suo sito internet, l’offerta del Napoli a Fabian prevede un prolungamento di un anno (dal 2023 al 2024) con l'inserimento di una clausola rescissoria.

Tuttavia manca l'intesa sulle cifre dell'ingaggio e della clausola: le richieste del giocatore sono più alte, perciò se l'offerta non verrà aumentata lo spagnolo rimarrà sul mercato, e i suoi agenti si muoveranno in cerca di una soluzione che possa accontentare sia il giocatore sia il Napoli.

In alternativa, potrebbe rimanere per un'altra stagione, rispettando il proprio contratto e muovendosi gratis nell'estate 2023.

