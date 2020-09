SKY - Rilancio City per Koulibaly, se il difensore va via si apre il mercato del Napoli: pronti tre colpi, i nomi

Calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calcio mercato, ha parlato nel corso di Calciomercato - L'Originale ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli sta aspettando che il City aumenti l'offerta per Koulibaly, qualora dovesse essere ceduto si riaprirebbe in maniera molto forte il mercato del Napoli. Sia per un difensore, Sokratis o Senesi del Feyenoord. Per un centrocampista, con Veretout in cima. Sia per un attaccante esterno: Boga, ma poi bisogna fare i conti con il Sassuolo".