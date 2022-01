Sky - Ribery non vuole lasciare la Salernitana: gli agenti comunicano la decisione a Sabatini

Ultimissime notizie di calciomercato Sky con la scelta di Ribery di non lasciare la Salernitana.

Franck Ribery non si muove da Salerno. Secondo quanto riferisce SKY Sport il calciatore francese ha voluto comunicare alla società e a Walter Sabatini tramite i suoi agenti di voler restare per mettere fine alle voci che lo volevano lontano dalla Salernitana. L'ex Bayern Monaco e Fiorentina non ha intenzione di risolvere il contratto con il club granata e resta carico per raggiungere insieme ai compagni l'obiettivo stagionale: la salvezza. Un'impresa difficile, ma non impossibile.

