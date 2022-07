Sky - Raspadori-Napoli, c'è l'ok del giocatore! ADL pronto all'investimento, le ultime

Calciomercato Napoli - Giacomo Raspadori è un obiettivo del Napoli. La conferma l’ha data il Ds Giovanni Carnevali del Sassuolo ma arrivano notizie importanti anche da SkySport.

Mercato Napoli, si avvicina Raspadori

Secondo quanto riferito infatti dal collega Francesco Modugno in diretta, arrivano conferme sull’attaccante che rappresenta per il club azzurro il più simile a Mertens in Italia. La trattativa è iniziata e la società a pronta a investire 30 milioni di euro con la disponibilità del giocatore già pervenuta.

Il Sassuolo prova a far resistenza e potrebbe provarci con un rinnovo e la promessa di cessione nella prossima stagione, ma il giocatore è stuzzicato dal salto di qualità, da un progetto intrigante e da Luciano Spalletti che potrebbe esaltarlo.