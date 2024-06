Sky - Rafa Marin in chiusura col Napoli, potrebbe arrivare già domani

Calciomercato Napoli, vicinissimo il primo colpo estivo: lo annunciano i colleghi di SkySport e si tratta di Rafa Marin.Â

Ecco quanto dichiarato in diretta da Gianluca Di Marzio durante lo speciale mercato: “Il Napoli sta chiudendo per Rafa Marin che forse arriva già domani, parliamo di un difensore centrale che si è presentata come un’opportunità e che ora è in dirittura d’arrivo. E’ un classe 2002 voluto da Giovanni Manna per dare ad Antonio Conte anche un giovane di prospettiva. Lo scorso anno ha fatto bene all’Alaves ma non esclude Bungiorno che resta la prima scelta”.