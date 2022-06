Sky - Pogba-Juventus: è fatta per il ritorno, la data dello sbarco a Torino

Calciomercato - Paul Pogba torna alla Juventus, adesso è davvero fatta. Concluso il summit di questa mattina in modo positivo ed è tutto pronto per lo sbarco a Torino del giocatore nei primi giorni di luglio. Secondo quanto riportato da Sky Sport. “Pogba tornerà alla Juve, tra il 5 e l’8 luglio arriverà di preciso. Curiosamente è in vacanza con Dybala a Miami. Firmerà il contratto, è solo una formalità ormai. La Juve fin dall’inizio ha avuto vibrazioni positive, lui ha scelto di tornare a casa sua e sentirsi centrale in un progetto. Al PSG non avrebbe il numero 10, quella centralità che avrà invece alla Juventus. È una cosa iconografica, ma Pogba torna da stella della Juventus”, le parole di Luca Marchetti.