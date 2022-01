Sky - Piatek torna in Italia! Ma non al Genoa: ha scelto la Fiorentina

Calciomercato Napoli - Colpo di scena Piatek: il polacco torna in Italia, ma non al Genoa come previsto. Come annunciato piuttosto da SkySport, l’ex Milan approda a sorpresa alla Fiorentina. Ecco quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale:

Ebbene sì. Piatek lunedì aveva ricevuto le prime avances del Genoa, quelle che lo avrebbero riportato in rossoblù, ma l'attaccante aveva preso tempo per ascoltare anche altre offerte. Adesso, il polacco tornerà in Serie A ma ha scelto la Fiorentina.