Sky - Per Milik spunta l'ipotesi Newcastle in Premier! Gli inglesi cercano un attaccante

Il futuro dell'attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik resta ancora una grande incognita, come raccontano i colleghi di Sky Sport: negli ultimi giorni si è registrato un riavvicinamento della Roma, la Juventus resta vigile, tuttavia non è del tutto chiusa la pista che potrebbe portare Arek in un campionato estero.

In particolare, riferisce Sky, su di lui ci sarebbero gli occhi del Newcastle in Premier League: un interessamento che renderebbe molto contento il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, in quanto il club inglese è alla ricerca di un attaccante ed economicamente, non avrebbe problemi a soddisfare le richieste della società partenopea.