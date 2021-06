Sky - Per De Paul possibile intreccio di mercato Atletico-Milan: spagnoli su Calhanoglu, i rossoneri possono spingere per l'argentino

Ultime notizie calcio mercato - Stando a quanto raccontato da Sky Sport, potrebbe esserci un intreccio di mercato tra il Milan, l'Atletico Madrid e l'Udinese che vede protagonista Rodrigo De Paul. Gli spagnoli, infatti, da tempo seguono il centrocampista argentino e lui stesso avrebbe dato priorità ai colchoneros, ma l'operazione non è semplice a causa delle richieste a dir poco importanti dei bianconeri. Per questo tra le alternative l'Atletico starebbe pensando anche a Calhanoglu, che si libererà a parametro zero dal Milan. Nel caso in cui il turco dovesse trasferirsi in Spagna, allora si spianerebbe la strada per il Milan per De Paul.