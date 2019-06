Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Paratici in questi giorni è stato prima in Francia, a Parigi per Tanguy Ndombele, e poi si è spostato a Londra per provare a sbloccare la trattativa per Maurizio Sarri. Il Chelsea però pretende l'indenizzo per liberarlo dopo aver speso tanto tra i vari allenatori, e così le due società cercano l'incastro giusto con l'aiuto di Ramadani".