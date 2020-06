Sky - Osimhen lascia l'albergo, ora incontrerà Gennaro Gattuso

Ultime notizie calcio Napoli - Una giornata certamente speciale e particolare per Victor Osimhen. Il bomber nigeriano di proprietà del Lille, infatti, è a Napoli per un primo contatto con la realtà partenopea e con quella azzurra dal momento che la dirigenza del club napoletano lo segue ormai da molto tempo con un interesse molto vivo. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio portale, il centravanti ha lasciato in questo istante l'albergo ed ora incontrerà Gattuso. Insieme a lui, sempre presente il suo agente con cui è sbarcato in Italia in mattinata.

Osimhen a Napoli