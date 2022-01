SKY - Olivera-Napoli, nuovi contatti col Getafe oggi: Giuntoli insiste per averlo a gennaio!

Calciomercato Napoli - Non è chiuso il mercato del Napoli, infatti è in corso un nuovo tentativo per Mathias Olivera.

Calciomercato Napoli, le ultime su Olivera del Getafe

L'esperto di calcio mercato, Luca Marchetti, ha parlato del calciomercato del Napoli durante Calciomercato - L'Originale, ai microfoni di Sky Sport:

"Il Napoli ancora ad oggi sta ragionando con il Getafe per l'anticipo a gennaio dell'arrivo di Olivera: è già un'operazione chiusa per giugno per 11 milioni di euro. Ancora oggi contatti tra le parti, fra Napoli e Getafe, per anticipare l'operazione a gennaio e colmare la mancanza del terzino sinistro".