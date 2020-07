Sky - Offerta di 60-65 mln del City per Koulibaly, previsto un incontro con l'agente di Osimhen

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly resta l'obiettivo di tanti grandi club. Gianluca Di Marzio, collega di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

Koulibaly

Calciomercato Napoli: Koulibaly-Manchester City, l'offerta

"Manchester City su Koulibaly con un'offerta tra i 60-65 mln ma al Napoli non basta. Non ci sono conferme sulle visite mediche di Osimhen come dicono in Nigeria. Tra il Lille e il Napoli tutto fatto per l'attaccante, ma manca l'accordo con il giocatore. Si aspetta un incontro tra l'agente dell'attaccante e il Napoli, che ancora non ci è stato".